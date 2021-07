Palermo, la “follia” degli ultras CNI: viaggio di notte, 10 minuti di cori in ritiro e ritorno in Sicilia

In auto e pulmini sono partiti da Palermo nella notte e una volta arrivati a San Gregorio Magno si sono rimessi in viaggio per tornare a casa

1300 km e 16 ore di viaggio. Tanto è costata la "follia" d'amore degli ultras del Palermo della CNI, Curva Nord Inferiore, partiti dal capoluogo siciliano la notte scorsa per raggiungere il ritiro dei rosanero in Campania a San Gregorio Magno.

I supporter sono arrivati nella primissima mattinata, hanno montato alcuni striscioni in campo e nelle strade del paesino in provincia di Salerno e poi all'ingresso in campo hanno salutato a debita distanza i giocatori con dei cori di incoraggiamento.

Dieci minuti pieni di intensità, poi tutti di nuovo nei pulmini e nelle auto per tornare a casa. Un rito che si ripete da anni, dal ritiro di Petralia, a Storo, fino in Austria.