Palermo, Fella gol e proposta di matrimonio. Marisa: “Sorpresa bellissima”

Le parole spese da Marisa, compagna di Giuseppe Fella, a margine della proposta di matrimonio fatta dall'ex Avellino durante il match Palermo-Potenza

Giuseppe Fella è stato il protagonista del match vinto dal Palermo di Filippi ai danni del Potenza. L'ex Avellino ha sbloccato e messo in discesa la gara vinta poi per due a zero dai rosanero grazie al guizzo di Silipo. Durante l'esultanza, il calciatore originario di Salerno ha esposto una maglietta speciale per la propria compagna Marisa. "Mi vuoi sposare?", questa la scritta che spiccava dalla t-shirt bianca sventolata da Fella al Renzo Barbera. E proprio la sua futura sposa ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sulle colonne del "Giornale di Sicilia".