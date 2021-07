Palermo, canti e sorrisi a cena in ritiro: “Oi vita, Oi vita mia!”. La Campania conquista i rosa

Sulle note di Lucio Battisti e dei classici della musica napoletana

Si respira un bel clima a San Gregorio Magno, sede del ritiro estivo del Palermo. Dopo i primi due giorni di allenamenti in vista della stagione 2021/22, la squadra tiene il morale alto e fa gruppo anche fuori dal campo.

Il ritiro dei rosanero, come ogni anno, è un appuntamento importante sotto il punto di vista squisitamente umano, oltre che per aspetti prettamente aerobici, tecnici o tattici.

Il Palermo di Giacomo Filippi lavora sodo non perdendo mai di vista la gioia di stare all'interno di un gruppo che lotta per un obiettivo comune che anche quest’anno sarà quello della promozione in Serie B.

E in Campania la squadra si è acclimatata molto bene, entrando in sintonia con il gentile e disponibile staff della struttura, e lasciandosi trascinare anche dai classici della musica napoletana, come "O surdato 'nnamurato" che la squadra ha intonato a squarcia gola durante la cena in un clima di grande serenità.

Ma il famoso “Oi vita, oi vita mia” non è stata l’unica canzone cantata dai giocatori, la squadra si è lanciata anche su evergreen della musica italiana come "La canzone del Sole" e il suo “O mare nero, mare nero, mare ne…” di Lucio Battisti e altri grandi successi conosciuti in modo trasversale dai giovani ai meno giovani della squadra, sintomo di coesione e affiatamento tra i componenti del gruppo guidato da mister Giacomo Filippi.

