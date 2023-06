Nigeria, Peseiro ai saluti? Nuovo allenatore scelto tramite referendum popolare

Il tecnico, in sella da maggio 2022, ha centrato la qualificazione alla Coppa d'Africa che si disputerà in Costa D'Avorio nel 2024. Un percorso costellato da alti e bassi che hanno reso incerta la sua permanenza sulla panchina della Nigeria. "Avevamo programmato di far votare i nigeriani per ascoltare le loro opinioni. Riteniamo sia giusto che il pubblico decida se Peseiro debba essere ancora il nostro ct oppure essere sostituito", dichiara Gusau nel corso di una trasmissione radiofonica. È, dunque, appeso a un filo il futuro dell'ex allenatore dello Sporting Lisbona.