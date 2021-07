Miccoli a San Gregorio Magno… per la Triestina

Sul campo dove si allenerà il Palermo, soltanto una settimana fa c’è stato l’ex capitano

Proprio nello stesso impianto sportivo, non più di una settimana fa, è sceso in campo una vecchia conoscenza dei rosanero: l’ex Fabrizio Miccoli .

Solo una coincidenza, precisiamolo. Il Romario del Salento ha preso parte al Soccer Summer Camp della Triestina che si è svolto dal 9 all'11 luglio presso il Centro Sportivo di San Gregorio Magno (SA). Si trattava del primo stage ufficiale della U.S. Triestina Calcio 1918 fuori dal Friuli Venezia Giulia.

Miccoli , che nelle scorse settimane è stato coinvolto dalla Triestina per il settore giovanile, ha preso parte al Campus.

Al termine della sessione non sono mancate le foto con i giovani partecipanti e con i tifosi presenti.

