Megan Rapinoe punta il dito contro CR7 e Messi: “Dovrebbero fare di più contro il razzismo”

Megan Rapinoe punta il dito contro Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

La calciatrice americana, vincitrice dell’ultimo premio FIFA The Best, è nota ai più anche per essere una grande attivista e in questo preciso momento sta mandando avanti una campagna elettorale a favore di Joe Biden. La giocatrice dell’OL Reign, attraverso le colonne de L’Equipe, ha parlato così dei due campioni di Juventus e Barcellona.

“Se decidessero di utilizzare il loro prodigioso livello di popolarità per lottare contro il razzismo potrebbero fare moltissimo. Non parlo di indossare una t-shirt con la scritta Black Lives Matter, parlo di fare qualcosa di più profondo. Mbappé? Spero che le generazioni più giovani possano misurare meglio il loro potenziale impatto. Vorrei che capisse che può davvero cambiare il mondo. Se vuoi essere il re, allora cerca di essere il re migliore possibile”.