Maradona, mercato dei collezionisti in fermento: dalle maglie al vino, ecco quanto valgono i cimeli del Diez

Il mondo del calcio piange e omaggia Diego Armando Maradona.

E’ scomparso ieri pomeriggio El Pibe de Oro che, nel giorno del suo 60° compleanno, era stato ricoverato in ospedale per l’asportazione di un ematoma al cervello. Il Diez si è spento nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un’insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa. Una notizia diffusa dai media argentini nelle scorse ore che ha scosso tutto il mondo del calcio, strettosi dopo la morte del campione argentino.

L’inaspettata morte di Maradona, ha catalizzato l’attenzione di tutto il mondo dello sport, e non solo. Allo stato attuale, infatti, sono tanti gli aspetti che ruotano attorno alla vita del campione argentino. Si è parlato delle sue giocate e dei suoi gol storici, della causa della sua morte e dei soccorsi, ma anche della sua eredità e del suo patrimonio al momento della scomparsa. C’è tuttavia un mercato in particolare fermento, quello dei collezionisti. Su diversi siti di vendita, infatti, si contano numerosi articoli di Maradona – dalle maglie da gioco, alle classiche figurine fino alle copie dei quotidiani sportivi con la notizia del decesso -, pronti a essere ceduti per cifre folli.

Su Ebay – noto sito di vendita e aste online -, una delle tante maglie indossate dal Pibe de Oro viene venduta con base d’asta a 300 mila euro, in alternativa è possibile farla propria immediatamente offrendo 450 mila euro. La maglia indossata e autografata viene venduta alla modica cifra di 30 mila euro. Inoltre, alcune maglie di Maradona – dal Boca Juniors all’Argentina, dal Napoli al Barcellona – saranno disponibili durante l’evento “Sport Memorabilia”, organizzato da Aste Bolaffi e in live internet il 9 dicembre

Una figurina di Maradona ai tempi del Barcellona 83/84 (Ediciones Este), invece, è valutata addirittura 25 mila euro. A 10 mila euro è possibile comprare una figurina del calciatore sempre ai tempi del Barcellona, ma anche una in cui indossa la maglia del Napoli (nel 1984). Per mettere le mani sul “Vino Diego Armando Maradona 2002” occorrono almeno 18 mila euro. Lo stesso vino, ma del 2003, è in vendita a 15 mila euro, ma si può scendere fino a 6 mila o addirittura mille euro.