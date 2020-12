Maradona, il Siviglia assunse un detective per spiarlo: Charlie racconta la vita sregolata del Diez

“Maradona conduceva una vita non usuale per un atleta”.

Lo ha detto Charlie, il detective assunto dal Siviglia per spiarlo. Il Pibe de Oro è scomparso lo scorso 25 novembre nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un’insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa. La sua morte, da una parte, ha spiazzato l’intero mondo del calcio, dall’altra, ha riacceso numerose polemiche sulla vita che il Diez ha condotto durante la sua gloriosa e vincente carriera.

Charlie, in un’intervista a Vox Populi, ha raccontato la vita sregolata di Diego Armando Maradona quando si trasferì dal Napoli al club spagnolo: “Abitava in uno chalet dove c’era solo una via d’uscita. Quindi abbiamo messo una macchina lì e ci siamo alternati. Quella casa era come El Corte Inglés. C’erano 18 o 20 tra italiani e argentini che andavano e venivano. Sono in strada da 30 anni e so che persone erano. È stato un disastro. Conduceva una vita non usuale per un atleta”.

“Era un caro amico di uno di una steakhouse argentina. Aveva circa 15 italiani, il suo manager e dieci o dodici st***** dietro di lui. Maradona era stupido perché era un uomo buono, ma aveva un sacco di parassiti dietro di lui che gli volevano succhiare tutto – ha proseguito l’investigatore -. Come sono riuscito ad entrare nella sua sfera personale?Sono riuscito a infiltrare alcuni amici nel clan. Così abbiamo teso loro la trappola. Diego tornava alle cinque del mattino e alle dieci doveva essere al centro sportivo per allenarsi. Poi El Pibe de Oro decise di lasciare il Siviglia, e fu in quel momento che tutto il materiale ricavato servì al club che rese Maradona al corrente di ciò che era successo mostrandogli una fitta documentazione e dicendogli: «Guarda, abbiamo questo, questo e questo. Non sei andato ad allenarti per questo, questo e questo. Hanno risparmiato 150 milioni di pesetas grazie a quel materiale»”, ha concluso Charlie.