Lavezzi, guai a luci rosse: il Pocho e la fidanzata vittime di estorsione a sfondo sessuale

La nuova vita di Ezequiel Lavezzi, tra relax e qualche guaio… a luci rosse.

Il Pocho, che ha appeso qualche mese fa gli scarpini al chiodo al termine dell’avventura in Cina con la maglia dell’Hebei, si trova attualmente a Saint-Barths, colonia francese nel mar dei Caraibi. L’ex attaccante di Napoli e Paris Saint-Germain, in questi giorni, non sarebbe tuttavia riuscito a concedersi attimi di pace. Secondo quanto riporta il Clarin, infatti, l’argentino e la fidanzata Natalia Borges sarebbero stati vittima di estorsioni a sfondo sessuale. Alcuni individui, a loro dire in possesso di foto, video e conversazioni hot della coppia, avrebbero contattato in modo anonimo Ezequiel Lavezzi e la modella brasiliana su Instagram, minacciandoli di diffondere il materiale nel caso in cui i due non avessero pagato 5 mila euro per ogni contenuto.

Gli estorsori, secondo quanto rivela il quotidiano argentino, avrebbero rivelato all’ex calciatore e alla modella dei dettagli relativi al materiale hot di cui sarebbero protagonisti. È per questa ragione che la coppia riterrebbe credibile la minaccia. Ezequiel Lavezzi e la sua dolce metà, dopo essersi rivolti al loro entourage legale, hanno perciò denunciato i presunti hacker all’ufficio del procuratore della criminalità informatica di Buenos Aires. La polizia, a tal proposito, ha già aperto un fascicolo. Le accuse contro ignoti sono di estorsione e diffusione di immagini private.

Una situazione simile a quella vissuta dallo stesso Ezequiel Lavezzi nel 2014. Alcuni scatti hard dell’ex Napoli e della fidanzata dell’epoca Yanina Screpante, infatti, erano state diffusi sul web a loro insaputa. “Queste foto non ci fanno vergognare“, aveva detto la coppia ai media nei giorni successivi alla divulgazione. Questa volta, però, il Pocho sembra essere intenzionato a fare rimanere nell’ombra la vicenda, tanto da avere fatto firmare al suo avvocato un contratto di riservatezza.

