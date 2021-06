I trofei del Palermo cambiano casa: trasferimento dopo l’asta fallimentare (FOTO)

I cimeli del Palermo vinti all’asta sono stati prelevati dallo stadio “Renzo Barbera”

Negli ultimi mesi, tra le critiche più vibranti dei tifosi verso la nuova proprietà, ha tenuto banco quella per i cimeli storici del Palermo. La società guidata dal presidente Mirri, infatti, ha scelto di non partecipare all’asta per aggiudicarsi gli storici cimeli del club rosanero.