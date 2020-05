FOTO Dos Santos, che gaffe! Il selfie hot tra il centrocampista del L.A. Galaxy e una modella diventa virale

La clamorosa gaffe di Jonathan Dos Santos.

Il centrocampista messicano, fratello di Giovani, aveva iniziato la sua carriera al Barcellona, ma non riuscendo a trovare spazio si trasferì prima al Valencia e poi ai Los Angeles Galaxy, stessa squadra dove giocava il fratello fino alla scorsa stagione.

A differenza di Giovani, Jonathan non è mai riuscito a lasciare il segno nelle squadre in cui ha giocato, e in tre stagioni trascorse finora negli Stati Uniti ha collezionato 50 presenze realizzando soltanto cinque reti. Il classe ’90 è però riuscito a trovare un modo per finire sotto la luce dei riflettori, facendo impazzire il mondo del web a causa di una foto pubblicata sul proprio account Instagram. Il minore dei fratelli Dos Santos ha infatti pubblicato una Instagram story con un selfie che lo ritrae in compagnia di una modella, Amanda Trivizas.