FOTO, da Cassano e Vieri a Barone e Materazzi: super sfida a padel in… rosanero

In occasione del Festival dello Sport targato 'La Gezzetta dello Sport', si è svolto un interessantissimo match di padel che ha messo a confronto diversi ex campioni del calcio italiano

Da Ventola e Cassano, passando per Adani, Vieri e Materazzi. Le tinte rosanero dominano il Festival dello Sport di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport, così come anche testimoniato da uno scatto pubblicato dai diversi ex calciatori presenti sui propri canali social. Tra i molteplici eventi svolti anche un curioso match di padel, che ha coinvolto diversi ex calciatori tra cui anche il campione del mondo del 2006 Simone Barone, passato al Palermo proprio negli anni del trionfo tedesco della Nazionale di Marcello Lippi.