FIFA 22, velocità, dribbling e…stelle nascenti! Ecco i migliori player del gioco

Tutto pronto per il lancio ufficiale di Fifa 22 su milioni di console nel mondo

⚽️

Fifa 22 apre le porte ai suoi milioni di videogiocatori.

Tantissimi appassionati di calcio e videogame in tutto il mondo hanno atteso con ansia e trepidazione il mese di settembre 2021. Come accade canonicamente ogni anno, l' Electronic Arts rilascia il suo titolo di maggior spessore sportivo e calcistico, avviando la sua campagna di pubblicizzazione del gioco con trailer e anteprime assolute riguardanti i contenuti presenti nella nuova edizione di Fifa.

Anche quest'anno diverse sono state le iniziative che l'EA ha portato a termine al fine di avvicinare i player al videomondo di Fifa 22, approfittando della novità assoluta portata dalle nuove console Next Gen come PS5 e Xbox Series X rilasciate da circa un anno a questa parte.

LA MODALITÀ 'COMPETITIVE'

All'interno della modalità competitiva di Fifa 22, le caratteristiche principali dei giocatori vanno o meno ad influire sul gioco in base al META - letteralmente la tattica più efficace a disposizione di ogni giocatore - che ogni anno viene definito nei primi mesi di vita del gioco. Velocità e Dribbling sono spesso i valori che, con gli sviluppi che il gioco prende durante l'anno, divengono fondamentali nella valutazione complessiva di un giocatore da possedere nella propria rosa virtuale.

Da Theo Hernandez e Vinicius, passando per Mbappè, Hakimi, Davies e Adama Traorè. I velocisti di Fifa 22 sono i veri game changer del videogioco di produzione canadese, in grado di poter diventare le stelle polarizzatrici delle formazioni virtuali costruite per giocare in modalità competitiva con i player di tutto il mondo.

Come detto in precedenza, anche il Dribbling diventa un fattore determinante all'interno delle dinamiche di Fifa. Basti pensare - come anche nel calcio reale - quanto possa essere decisivo un giocatore in grado di saltare in fila due, tre o anche quattro avversari. Resistenza e fisico, alle volte, non sono dalla parte di questi giocatori, ma se siete dei player amanti delle belle giocate e dei colpi di classe, queste carte fanno assolutamente al caso vostro.

Grealish, Hazard, Mertens, Manè e Firmino. E poi ancora Insigne, Dybala e Verratti, fino ad arrivare a Messi e Neymar. Una vera e propria miniera d'oro si nasconde all'interno della batteria dei dribblatori, capaci di incantare il rettangolo verde virtuale con le proprie mosse abilità.

Per costruire una rosa dall'assoluto livello e capace di poter emergere tra le milioni a livello mondiale, è necessario anche dotarsi di ottimi centrocampisti e di centravanti capaci di dare una svolta decisiva al vostro reparto avanzato. De Bruyne, Pogba, Jorginho, Modric e Bruno Fernandes. Questi i migliori passatori dell'attuale versione di Fifa, abili sia nell'equilibrare il gioco in mezzo al campo che nel rifinire l'azione sulla trequarti.

Infine, l'aspetto più importante: la finalizzazione. Cristiano Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Lukaku. Gli attaccanti sono il vero polo catalizzatore di ogni squadra virtuale, dove spesso l'obiettivo principale diviene quello di comporre il reparto più forte in circolazione, capace di trascinare il proprio ultimate team nell'olimpo del Fut Champions.

LA MODALITÀ CARRIERA

Tante le novità in vista anche per gli amanti della modalità single player. La Carriera Allenatore e Giocatore di Fifa 22 è da sempre uno dei più grandi vanti del gioco di produzione EA. Tantissimi i giocatori che, sul videogame - nonostante le valutazioni non altissime -, saranno in grado di diventare le future stelle delle squadre da voi stessi gestite. Da Mount e Chiesa fino ad Upamecano, Ferran Torres, Ansu Fati e Gravenberch. Questi solo alcuni dei giocatori con il maggior potenziale nella modalità carriera, talenti non ancora cristallizzati del tutto ma pronti a prendersi la scena del calcio virtuale e non solo nel giro dei prossimi anni.