Evra, nuova fiamma 25enne. E l’ex moglie tuona: “Sei un topo di fogna”

Patrice Evra esce allo scoperto.

L’ex calciatore della Juventus, che ha vestito la maglia bianconera al 2014 al 2017, si è fidanzato ufficialmente con la venticinquenne modella olandese Margaux Alexandra. Ad annunciarlo, lo stesso Evra attraverso un post pubblicato su Instagram. “Stiamo insieme da più di un anno, voglio dire da quando mi hai rubato il cuore. Dopo la seconda volta che ci siamo incontrati, ti ho detto che saresti stata mia moglie per il resto della mia vita. Non posso vivere senza di te ora, anche quando sei al mio fianco, mi manchi! Pensavi che fossi pazzo quando ti ho chiesto la mano dopo appena tre mesi. Auguro a tutti gli uomini di amare le loro donne come ti amo io. E’ semplicemente incredibile, non lo riesco a descrivere. Sei il mio universo, la mia anima, la mia pace. Mi sento al sicuro quando mi tieni per mano. La felicità è una scelta e io scelgo te per il resto della mia vita”.