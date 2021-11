Estero,Rizzoli nuovo Chief of UAF: l’ex arbitro sarà figura di riferimento in Ucraina

L'ormai ex arbitro italiano, Nicola Rizzoli, ha deciso di accettare una nuova sfida professionale dopo l'esperienza in Serie A

Nicola Rizzoli ha deciso di ripartire dall'Ucraina dopo essere stato per quattro anni a capo degli arbitri di Serie A. L'ex fischietto italiano, senza dubbio una dei più talentuosi degli ultimi tempi, prima dell'inizio della stagione 2021/22 ha lasciato le redini dei direttori di gara della massima serie a Gianluca Rocchi. L'ex arbitro, abbandonato il calcio italiano, ha deciso di accettare la proposta della federazione ucraina per preparare i fischietti al meglio. Il suo ruolo sarà quello di coordinare e di supervisionare il lavoro proprio dei direttori di gara ucraini per favorirne la crescita, la sua conoscenza in campo VAR potrebbe anche risultare importante.