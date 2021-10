Elche, Pastore come Griezmann: amore per i cavalli, l’ex Palermo investe in Francia

L'ex fantasista argentino di Roma e Palermo, attualmente all'Elche, ha deciso di investire nel settore ippico

L'avventura di Javier Pastore con la maglia della Roma non è stata per nulla positiva per usare un eufemismo. Il fantasista argentino dopo un inizio altalenante condito da qualche prestazione di livello con tanto di reti da cineteca (su tutti il gol di tacco al Frosinone ) iniziò una serie di stop.

Dopo tre anni praticamente trascorsi tra panchina e tribuna ecco che il "Flaco" ha deciso di lasciare la "Capitale" e accettare l'offerta degli spagnoli dell'Elche. L'ex Palermo da quando è arrivato in Spagna ha totalizzato soltanto tre presenze per un totale di 58 minuti e negli ultimi due turni non è stato utilizzato dal proprio allenatore. Nella speranza di poter rialzare la testa e ricominciare a fare parlare i propri piedi, Pastore ha deciso di investire su un settore particolare ed è infatti diventato proprietario di cavalli da France Galop. L'argentino qualche tempo fa divenne socio e proprietario del cavallo Lorenzo De' Medici, mentre adesso potrà dare vita a una propria scuderia per la quale ha scelto blu e bianco come colori. Nel mondo del calcio non è di certo l'unico ad essersi avvicinato a questo ramo, già ne facevano parte sia Carlo Ancelotti che Antoine Griezmann, Clement Lenglet e M’Baye Niang.