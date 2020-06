Dal calcio alla musica, Vieri presenta il singolo ‘Una vita da bomber’: “Ma ormai sono un vecchietto…”

Dal campo alla musica.

Christian Vieri, intervenuto ai microfoni di RTL 102.5 all’interno di ‘Non Sto News’, ha parlato della sua hit estiva “Una vita da bomber”, cantata con Nicola Ventola e Daniele Adani. L’annuncio dell’uscita della loro prima canzone insieme è stata annunciata dai tre su Instagram, dove hanno pubblicato un’anteprima del video ufficiale che vede protagonista anche Costanza Caracciolo, moglie di Vieri e madre delle due figlie, Stella e Isabel. Il singolo sarà disponibile da domani, venerdì 26 giugno.

“Cosa ci faccio sveglio alle 8.48? Io mi sveglio tutte le mattine alle 6.00, non ci crede nessuno, ma è vero, ho tante cose da fare durante il giorno. La mia vita è normale, è la vita di quando giocavo, adesso ormai sono un vecchietto, tutti pensano che vita da bomber è fare gol in campo e farlo anche fuori, ma non sono io, è il nome che rimane ed è una cosa simpatica. Il brano rischia di candidarsi persino al podio? Io non guardo mai a queste cose, l’importante è fare le cose bene e divertenti, poi se il brano arriva lassù siamo tutti contenti. Tutte le cose che faccio sono sempre in modo positivo e divertente, mi deve piacere fare le cose, soprattutto cose nuove, quindi quando Universal ci ha chiamato all’inizio mi sono chiesto ‘ma cosa andiamo a fare’, ma poi ho sentito il pezzo, ne abbiamo parlato, Ventola ed Adani erano d’accordo, quindi ci siamo detti… ma perché no? Facciamo qualcosa di diverso e divertente”, sono state le sue parole.

I SOCIAL E NON SOLO – “Mi piace moltissimo stare sui social, ho anche fatto la Bobo Tv durante il lockdown. Se fosse stato coinvolto anche Allegri con Daniele Adani magari si menavano in diretta? Sì, era da far venire anche Allegri oggi… Se un’emittente importante della radio o della televisione italiana mi proponesse di fare un programma? Deve pagare”, ha concluso Bobo.