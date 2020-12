Curiosità, Pippo Baudo dato per morto: la bufala diventa virale sul web, la risposta ironica del conduttore siciliano

Attimi di panico vissuti questo pomeriggio, quando la notizia della morte di Pippo Baudo ha iniziato a circolare sui social.

Una fake news, una bufala, smentita dallo stesso conduttore 84enne siciliano, nato a Militello in Val di Catania, che sull’accaduto ha pensato anche di scherzarci su: “Faccio le corna – ha risposto Baudo ad Adnkronos – succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me. Il problema è che con questo lockdown la gente sta in casa senza fare niente. E non trova di meglio da fare. Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita”, conclude il decano dei conduttori televisivi italiani”.

Simbolo assoluto della televisione italiana, Pippo Baudo è il volto della Rai da più di 50 anni. La sua carriera televisiva è iniziata nei primi anni Sessanta, quando dopo aver presentato diverse manifestazioni, venne scelto per la conduzione di alcuni importanti eventi festivalieri, da quello di Piedigrotta al Festival di Napoli. Tantissime anche le edizioni di Fantastico, nelle quali ha anche scoperto artisti di valore come Heather Parisi, Lorella Cuccarini ed Alessandra Martinez, e l’esilarante trio comico “Il Trio“, composto da Anna Marchesini, Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Il primo Festival di Sanremo arrivò nel 1968, al quale ne sono seguiti in tutto 12, un record difficilmente battibile.

Certo è che, dopo le perdite di spessore sul panorama nazionale ed internazionale, di illustri artisti del calibro di Ennio Morricone, Sean Connery, Gigi Proietti e per ultimo, in ordine cronologico, il batterista dei Pooh, Stefano D’Orazio, per i telespettatori legati alla vecchia TV di “mamma RAI” sarebbe stato un duro colpo.