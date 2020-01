Curiosità, Eliana Chiavetta a Canale 5: la conduttrice palermitana concorrente nel game show “Avanti un altro” di Bonolis

La conduttrice televisiva e speaker radiofonica palermitana, Eliana Chiavetta, parteciperà in veste di concorrente al noto Game Show “Avanti un altro” in onda su Canale 5 a partire dalle ore 18.45.

Format di punta del palinsesto delle reti Mediaset nella fascia preserale, il quiz a premi, condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti, è ormai giunto alla nona edizione. Per l’odierna stagione televisiva è prevista la produzione di 120 puntate e la trasmissione costituirà un appuntamento fisso per i telespettatori fino al mese di maggio. Incalzati dall’istrionica e brillante conduzione dell’anchorman romano, i concorrenti sono i veri e propri protagonisti del programma, disposti in fila indiana si sottopongono nella fase iniziale a domande di cultura generale, susseguendosi in rapida successione in caso di risposta errata. Affinità e sinergia tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti rappresentano veri e propri valori aggiunti della trasmissione, i due mattatori danno spesso vita, con la complicità dei concorrenti, a dialoghi e gag surreali e particolarmente esilaranti. Coinvolgenti struttura e dinamica del gioco finale, in cui il segreto per aggiudicarsi il montepremi è fornire la risposta sbagliata a 21 domande con due opzioni disponibili entro un determinato limite di tempo. La puntata di questa sera vedrà sfidare la sorte e mettersi in gioco anche Eliana Chiavetta, classe 1987, che ha partecipato nel 2006 anche al concorso di Miss Italia classificandosi dodicesima. Grande appassionata di calcio e tifosa del Palermo, la presentatrice palermitana si è distinta nel corso del suo percorso per stile, eleganza e competenza. A dispetto della giovane età, Eliana Chiavetta vanta già un background professionale intenso ed variegato. Televisione, radio, moda, ma anche significative esperienze in materia di conduzione ed organizzazione di kermesse nel mondo dello spettacolo unitamente a numerosi eventi di costume. Volto noto ed apprezzato dai tifosi rosanero, Eliana Chiavetta condivide con Alessandro Amato a conduzione della fortunata trasmissione di TRM, “La Partita sul 13”, in onda in concomitanza con le gare di campionato del Palermo.