Colombia, un bisturi lo colpisce durante un corner: la brutta serata di Daniel Ruiz

Serata poco fortunata quella di Daniel Ruiz, calciatore colombiano del Millonarios. Nella gara in trasferta valida per il campionato colombiano giocata contro l'Atletico Nacional, è avvenuto un episodio spiacevole che anche in Europa sta facendo il giro del web. Ruiz, uno dei giocatori più rappresentativi della compagine ospite, è stato vittima di un lancio di oggetti provenienti dagli spalti verso la sua direzione in occasione di un corner. Dopo aver allontanato monetine e accendini con i quali i tifosi di casa avevano provato a colpirlo, il giocatore colombiano è stato poi preso di sorpresa da un bisturi, arrivato dalle tribune e che lo ha colpito con una certa violenza alla mano.

Un evento che non è stato per nulla isolato ai 90' tenutisi in campo. Infatti, anche dopo la partita la squadra ospite ha continuato ad essere presa di mira dai tifosi dell'Atletico Nacional, che hanno scagliato oggetti anche verso il pullman del Millonarios. Scene da vero e proprio far west, ormai sempre più frequenti nel mondo del calcio. L'accaduto in Colombia, inoltre, ha seguito a poche ore di distanza quando successo in Francia, dove il giocatore del Marsiglia Dimitri Payet è stato addirittura colpito in testa da una bottiglietta. Sempre in occasione di un tiro dalla bandierina, infatti, il giocatore francese ha accusato un colpo forte alla testa che lo ha costretto a rimanere fermo sul terreno d gioco per diversi minuti, prima di dover uscire dal campo con del ghiaccio alla testa.