Bayern Monaco, il segreto di Lewandowski è nella dieta: la rivelazione dell’ex Palermo Thiago Cionek

Cinque a due: è questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio fra le mura dell’Allianz Arena.

Una vittoria, quella conquistata dal Bayern Monaco contro l’Eintracht Francoforte, centrata grazie alle reti messe a segno da Goretzka, Müller, Lewandowski e Davies, oltre all’autogol finale di Hinteregger. Gli uomini di Hans-Dieter Flick, dunque, hanno risposto al Borussia Dortmund con un successo che mantiene al momento invariato il distacco in classifica (61 a 57). Ma non solo; con la rete messa a segno in occasione della ventisettesima giornata del campionato tedesco, Robert Lewandowski è volato a quota ventisette gol, raggiungendo in vetta Ciro Immobile per la vittoria della Scarpa d’Oro.

Una stagione certamente esaltante, nonostante lo stop per l’emergenza Coronavirus, per l’esperto attaccante polacco. Chi ha svelato uno dei segreti del centravanti originario di Varsavia è stato Thiago Cionek, ex difensore del Palermo che milita attualmente nella SPAL, in Serie A, e compagno di squadra del classe 1988 in Nazionale.

“È un ragazzo che ha fame di migliorare come giocatore, e quindi segue anche una dieta speciale che sua moglie ha impostato per lui. È una nutrizionista ed è molto conosciuta in Polonia. Robert mi ha persino detto che il grande cambiamento nella sua carriera, quando raggiunse l’élite sia tra i club che nella Polonia, fu quando cambiò radicalmente la sua alimentazione. Sua moglie lo ha aiutato molto, e anche diversi giocatori della nazionale seguono oggi la stessa dieta, circa cinque giocatori”, ha dichiarato Cionek, intervistato ai microofni di ‘ESPN’. “Mangia un sacco di proteine ​​il giorno della partita. E c’è sempre tonno a colazione. Evita tutto ciò che ha glutine e lattosio. Il giorno prima di giocare, dopo cena, continua a mangiare riso e budino, per riempire il corpo di carboidrati e glucosio prima della gara. Poi, in ripresa dopo la partita, molte verdure e avocado”, ha concluso.