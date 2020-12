Barcellona, il gol più bello di Piquè e Shakira:”Il tapas-day su Instagram per aiutare i bambini colombiani”

La famosa cantante Shakira, nota per i suoi successi musicali in tutto il panorama mondiale, ha fatto infiammare i suoi fan con un video pubblicato sul proprio account Instagram. Lady Piquè si è resa protagonista di una lodevole iniziativa a sostegno di una causa molto nobile di concerto con il marito giocatore simbolo del Barcellona: l’affascinante pop star ha lanciato infatti un invito molto accattivante alle milioni di persone che la seguono con attenzione e curiosità quotidianamente sui propri canali social.

“Ciao a tutti, sono Shakira e ho una domanda per voi: vi andrebbe di trascorrere una giornata a mangiare tapas con me e mio marito a Barcellona? Abbiamo stretto una partnership per una buona causa con la fondazione Omaze (Shakira è la fondatrice) in modo che tu e un amico possiate volare a Barcellona e divertirvi. Ci conosciamo, proviamo il cibo più incredibile e parliamo di tutto“.

Tutti coloro che decideranno di prendere parte a questa iniziativa contribuiranno alla raccolta fondi che la coppia ha lanciato per aiutare i bambini colombiani nel percorso di istruzione, sostenendo la loro formazione scolastica.