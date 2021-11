Al via “biglietto sospeso”: l’iniziativa di un palermitano per i tifosi del Palermo

I dettagli dell'iniziativa promossa da Davide Campione, un palermitano che vive da anni in Emilia-Romagna

Mediagol (nic) ⚽️

Al via il "biglietto sospeso", la splendida iniziativa promossa dal palermitano Davide Campione che vive lontano dalla propria città natale ormai da diversi anni. L'idea consiste nel sostenere una raccolta fondi il quale incasso verrà destinato esclusivamente ai tifosi rosanero che vorrebbero sostenere da vicino i propri colori ma che - per svariati motivi - non hanno la possibilità di farlo. Di seguito, le parole di Davide Campione e i dettagli dell'iniziativa da lui stesso promossa.

"È arrivato il "BIGLIETTO SOSPESO" a Palermo!

Ciao a tutto il POPOLO ROSANERO,

Ho avviato questa raccolta fondi per poter aiutare i tifosi del Palermo che vorrebbero andare allo stadio a sostenere i propri colori ma che, per vari motivi, non hanno la possibilità di farlo.

L'idea è nata sui social da un tifoso come me residente fuori sede e devo dire che la cosa mi ha subito affascinato.

La cifra raccolta da qui al 31/12/2021, verrà devoluta per l'acquisto di biglietti della curva dello stadio Renzo Barbera o in unica soluzione o, se le cose andassero al di là delle più rosee aspettative, in tranche da 10/15 biglietti a partita.

L'iniziativa è aperta a tutti, in particolare ai tifosi fuori sede che, in questo caso, avrebbero la possibilità di andare virtualmente allo stadio delegando un tifoso residente.

Ovviamente ci si appellerà alla coscienza ed all'onestà dei tifosi per individuare i nominativi di coloro i quali usufruiranno dell'iniziativa, fermo restando che noi avremmo fatto la ns parte comunque.

L'iter da seguire per partecipare alle assegnazioni verrà divulgato nei vari gruppi social inerenti al Palermo FC dopo il 31/12/2021.

Purtroppo il destino mi ha allontanato dalla mia splendida città non consentendomi di poter presenziare allo stadio per sostenere la mia squadra...TU LO FARESTI AL POSTO MIO?"

Di seguito, il link al quale è possibile effettuare la donazione per aiutare i tifosi del Palermo che vorrebbero sostenere da vicino i propri beniamini ma che non hanno la possibilità concreta di farlo.