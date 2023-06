Crotone, Vrenna: “Incontrati diversi tecnici. Foggia-Lecco inaspettata, su Zauli…”

"Siamo rimasti un mese e mezzo fermi, quando siamo andati a Foggia loro arrivavano da due partite, noi da zero. Lì abbiamo fatto 60 minuti di possesso palla, rischiando quasi zero, poi abbiamo preso gol. In casa, a fine primo tempo, mentre stavamo in vantaggio di due gol, avevo detto di stare calmi perché la partita non era finita, sapevo cosa sarebbe potuto succedere. Il Foggia ha meritato la finale però col Potenza ha segnato in contropiede, col Cerignola ha fatto 3 gol in 12 minuti, mai visto. Viene a Crotone e ribalta una partita, a Pescara segna all'ultimo secondo. La finale Foggia-Lecco non l'avrebbe mai pensata nessuno. Quindi cosa c'è da imputare a questo allenatore? La Reggiana ha perso il campionato, un anno fa, all'ultima giornata, a un paio di minuti dalla fine, per un gol del portiere. Diana ha perso il campionato, è rimasto quest'anno e ha vinto. Vivarini l'anno scorso ha perso la semifinale playoff col Padova, rubata o non rubata. È rimasto e quest'anno è andato in Serie B. Non è una ricetta per vincere: se dovesse rimanere Zauli, non è scritto da nessuna parte che saremo già in Serie B."