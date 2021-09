Crotone, risoluzione consensuale con Rispoli: l’ex Palermo è svincolato

Termina dopo una stagione l'avventura di Andrea Rispoli con la maglia del Crotone: l'ex Palermo ha rescisso il contratto

E' giunta ai titoli di coda l'avventura di Andrea Rispoli con la maglia del Crotone . L'esterno ex Palermo , che ha vestito la maglia rosanero dal 2015 al 2019, ha rescisso il contratto che lo legava al club calabrese che milita in Serie B . Lo ha annunciato la stessa società rossoblù attraverso il proprio sito di riferimento.

"Raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto economico con il calciatore Andrea Rispoli. La Società ringrazia il calciatore per l’impegno profuso e la professionalità e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera".