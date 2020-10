Crotone, l’esito del giro di tamponi: resta positivo solo Dragus. Sorride Stroppa in vista del Cagliari

Buone notizie in casa Crotone.

Questa mattina, il club rossoblù ha comunicato, tramite il proprio sito ufficiale, che nella giornata di ieri, mercoledì 21 ottobre 2020, è stato eseguito un nuovo ciclo di tamponi ai componenti del gruppo di Stroppa – attualmente in isolamento – e tutti i test hanno dato esito negativo. Rimane solo la positività di Denis Dragus, che prosegue la sua quarantena in isolamento domiciliare.

Proseguono a gonfie vele, dunque, gli allenamenti del Crotone in vista della gara contro il Cagliari, in programma domenica 25 ottobre alle ore 12.30 alla ‘Sardegna Arena’, come testimoniato dallo stesso club calabrese attraverso il proprio account Instagram.

