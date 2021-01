Crotone-Benevento, Stroppa: “Possiamo ancora salvarci. Mercato? Purtroppo abbiamo poco appeal”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Crotone-Benevento.

“Mi aspetto una gara difficile sotto tanti aspetti, in primis sotto quello psicologico”. Lo ha detto Giovanni Stroppa. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Crotone, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Ezio Scida”: dal momento della sua squadra, reduce da tre sconfitte di fila maturate contro Inter, Roma e Verona, al possibile arrivi di nuovi innesti nel corso della sessione invernale di calciomercato.

“Sappiamo che errori abbiamo fatto a Verona e per l’ennesima volta dico che non dobbiamo commetterne di gratuiti, per il resto serve concentrazione per vincere la partita, anche in maniera sporca. Dovremo essere perfetti. Saremo ancora in emergenza, a maggior ragione domani, ma ci saranno dei sostituti e giocheremo in undici, siamo pronti e non vediamo l’ora di scendere in campo. La squadra è determinata e vuole far risultato. Lo dico da un po’ di partite, la situazione è questa. Fare le cose per bene e vincere darebbe nuova linfa, ma per fortuna siamo ancora nella condizione di poter sperare di salvarci”, sono state le sue parole.

MERCATO E NON SOLO – “Inzaghi? Anche stavolta sta facendo un lavoro straordinario, l’anno scorso hanno fatto qualcosa di irripetibile ammazzando il campionato, ma mi auguro di batterlo come fatto in Serie B. Mercato? L’abbiamo già detto, la società sta facendo di tutto per rinforzare la squadra, non è facile fare mercato a Crotone al di là della classifica, c’è poco appeal ed è un dato di fatto. Per forza di cose dobbiamo avere la forza e la fortuna di trovare delle opportunità: ne abbiamo individuati alcuni e il club sta facendo di tutto per migliorare questa squadra”.

FORMAZIONE – “Sulla sinistra può giocare Mazzotta che tengo in considerazione, è una risorsa per noi. Messias dietro a Riviere e Simy? Può essere, ma prima di tutto non bisogna snaturare la squadra. A Verona ho fatto questi cambi perchè c’era da recuperare il risultato, vedremo cosa succederà domani. Difesa? Vediamo, tutti possono giocare”, ha concluso.