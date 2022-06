Omicidio Raciti, la Presidenza del Consiglio chiede 15 milioni a Speziale

La terza sezione civile del Tribunale di Catania ha condannato Antonino Speziale, all'epoca dei fatti minorenne, al pagamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al ministero dell'Interno 25mila euro di danni non patrimoniali e di 15 milioni per quelli patrimoniali. L'ultrà del Calcio Catania, era stato condannato definitivamente a otto anni di reclusione per l'omicidio preterintenzionale dell'ispettore capo Filippo Raciti, il 2 febbraio del 2007.