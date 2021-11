ODG Sicilia, Roberto Gueli eletto nuovo presidente, prende il posto di Francese

Il presidente della Regione Siciliana, Musumeci, è il sindaco di Palermo, Orlando, hanno augurato buon lavoro al neo presidente

Il Sindaco di Palermo, LeolucaOrlando, ha augurato buon lavoro a Gueli e ha ringraziato il presidente uscente, Giulio Francese. “Auguro buon lavoro per il suo nuovo incarico a Roberto Gueli, neo presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Sono sicuro che saprà affrontare con grande professionalità le delicate sfide di un settore che vive molti problemi. Penso, ad esempio, ai tanti precari dell'informazione o al diritto di cronaca troppo spesso leso da querele temerarie che minano la libertà dei giornalisti. Colgo l'occasione per ringraziare l'ex presidente Giulio Francese per il lavoro svolto in questi anni a tutela della categoria".