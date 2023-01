Juventus, l’ex Dani Alves accusato di violenza sessuale: “Ballavo e mi divertivo…”

Guai in vista per il brasiliano. Aperta ufficialmente un'indagine sul caso

Dani Alves , ex laterale destro di Barcellona e Juventus tra le altre oltre che presente alla spedizione in Qatar con il suo Brasile ai Mondiali, è stato recentemente accusato di violenza sessuale alle forze di polizia lo scorso 30 dicembre. Il nazionale verdeoro, attualmente di proprietà dei Pumas in Messico, ha smentito l'accaduto ai microfoni di Antena 3:

“Vorrei smentire tutto. Sì, ero in quel posto, con altre persone, divertendomi. E chi mi conosce sa che amo ballare. Ho ballato e mi sono divertito senza invadere lo spazio altrui. Non so chi sia questa signora. No, non ho fatto quello che ha detto. Fa male, soprattutto per la mia gente”.