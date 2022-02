Guerra in Ucraina, Zozulya: “Putin la reincarnazione di Hitler, suoi piani diabolici”

L'attacco della Russia all'Ucraina sta sconvolgendo il mondo intero: le dichiarazioni dell'attaccante del Fuenlabrada - Segunda División spagnola - e della Nazionale ucraina, Roman Zozulya

Risveglio da incubo per il Mondo intero, che nelle prime ore del mattino è stato travolto dalle notizie riguardanti l'attacco militare della Russia verso l'Ucraina. Alle quattro del mattino - ora italiana - il premier russo Vladimir Putin, dopo aver diramato un comunicato a reti unificate, ha dato il via libera alle truppe russe per l'incursione militare. Sulla drammatica situazione, si è espresso l'attaccante del Fuenlabrada e della Nazionale ucraina, Roman Zozulya, che ha rivolto parole pesantissime all'indirizzo del presidente russo Putin attravero un post pubblicato sul suo profilo Facebook.