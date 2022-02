Guerra in Ucraina, Fonseca: “5 esposioni di fila, aeroporti distrutti. Prego che…”

L'attacco della Russia all'Ucraina sta sconvolgendo il mondo intero: le dichiarazioni dell'ex tecnico della Roma, Paulo Fonseca, bloccato a Kiev, dove vive con la moglie (ucraina) e la sua famiglia

Risveglio da incubo per il Mondo intero, che nelle prime ore del mattino è stato travolto dalle notizie riguardanti l'attacco militare della Russia verso l' Ucraina . Alle quattro del mattino - ora italiana - il premier russo Vladimir Putin , dopo aver diramato un comunicato a reti unificate, ha dato il via libera alle truppe russe per l'incursione militare armata. Sulla drammatica situazione, si è espresso l'ex tecnico della Roma, Paulo Fonseca , che ai microfoni del quotidiano nazionale portoghese "Jornal de Noticias", ha raccontato il drammatico momento che sta vivendo in prima persona a Kiev, dove l'ex allenatore giallorosso si trova insieme alla sua famiglia.

"Mi sono svegliato alle cinque del mattino con cinque esplosioni di seguito. Avevo un volo in programma per oggi, ma ora è impossibile uscire da qui, perché gli aeroporti sono già distrutti e lo spazio aereo è stato chiuso. L’unico modo per lasciare Kiev è via terra ma le strade sono completamente ferme, perché è impossibile spostarsi con così tante macchine. Le code sono enormi, i supermercati sono stati presi d'assalto e non c'è più molto. La benzina ad esempio è terminata. Non ci resta che pregare che non cada un'altra bomba su di noi. Sinceramente non so come uscirò da qui. E’ il giorno peggiore della mia vita”.