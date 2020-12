Vaccino Covid, Speranza: “Pronti a partire da gennaio, spero insieme a Ue”

“Gennaio sarà il mese delle vaccinazioni anti-Covid e spero che si possa partire in contemporanea in tutta Europa”.

Sono le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto sugli ultimi sviluppi relativi al vaccino Pfizer la cui consegna è prevista per il prossimo 29 dicembre da parte dell’Agenzia europea per i medicinali. Da quel giorno, assicura Speranza, “l’Aifa e l’Italia saranno pronte a partire”.

Il ministro della Salute si è poi espresso sulle tempistiche, specificando che il vaccino “non sarà disponibile subito per tutti”.

“Ci aspettano mesi non facili – ammette Speranza – Il vaccino in arrivo sicuramente ci fa vedere la luce, ma ancora in lontananza, perché ci vorrà del tempo prima di riuscire proteggere una fetta consistente di cittadini. Per questo ci aspetta ancora un tempo difficile di resistenza“.