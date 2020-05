Serie A, Spadafora: “Giusto ripartire, la FIGC mi ha rassicurato su una cosa. Coppa Italia? Abbiamo un’idea”

La Serie A può ripartire.

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, al termine della conference call che lo ha visto protagonista insieme ai vertici del calcio italiano, ha confermato che si riprenderà il 20 giugno. L’auspicio sarebbe quello di tornare in campo il 13 giugno per completare in quella settimana che anticiperà la ripartenza la Coppa Italia, disputando le due semifinali di ritorno (Juventus–Milan e Napoli–Inter) e la conseguente finale. Le dichiarazioni dello stesso Spadafora rilasciate ai cronisti presenti al termine della riunione svoltasi nel tardo pomeriggio.