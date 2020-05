Serie A, la conferma di Spadafora: “L’obiettivo è ripartire e terminare la stagione. Protocollo? Abbiamo una strategia”

Vincenzo Spadafora sulla ripresa del campionato di Serie A

Il ministro dello Sport è tornato sull’eventualità legata alla ripresa del massimo campionato italiano che al momento non ha una data stabilita, infatti il 13 giugno è stato stabilito solo come provvisorio. Lo stesso Spadafora, nel corso di un’intervista rilasciata a Italpress, ha provato a chiarire diversi punti a partire da cosa accadrebbe qualora si verificasse un caso di contagio da Coronavirus.

“Tutti speriamo che il campionato possa ripartire il prima possibile ma al momento non ci sono certezze, come detto anche dal premier Conte. Se le curve dei contagi scenderanno ancora possiamo confermare la data prevista per la ripartenza ma dobbiamo arrivarci gradualmente, muovendoci con prudenza e responsabilità. Capisco che in caso di positività tra i giocatori un ulteriore stop potrebbe incidere in maniera determinante sul prosieguo delle partite, per questo stiamo prendendo in considerazione tutte le soluzioni possibili e validate dai medici. L’obiettivo che dobbiamo realizzare non è solo quello di far ripartire il campionato, bensì di riuscire a farlo terminare. Ora non dobbiamo abbassare la guardia, dato che non abbiamo certezza della evoluzione del virus. Per questo abbiamo scelto di procedere gradualmente. Un’impostazione avuta fin dal primo momento e che stiamo continuando a tenere. Qualora i dati siano incoraggianti, possiamo pensare di adottare regole meno stringenti, viceversa dovremo necessariamente fare il contrario”.