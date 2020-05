Serie A, Di Livio: “Sarà complicato ripartire, servono staff medici all’altezza. CR7? Un professionista”

Angelo Di Livio sulla ripartenza della Serie A.

L’ex furetto che ha percorso senza sosta le fasce destre di Juventus e Italia per diversi anni ha detto la sua in merito alla possibile ripresa del massimo campionato italiano. L’ex anche della Fiorentina si è inoltre soffermato sull’approccio che Cristiano Ronaldo ha avuto nelle sue prime due stagioni in A.

“Ci è capitato qualcosa di incredibile ed inaspettato. Adesso riprendere diventerà difficile, sarà un mini-torneo. Secondo me si ripartirà, anche se sono un po’ contrario perché secondo me non ha senso. Conosciamo però interessi ed introiti del movimento calcistico. Qualche società ora è meglio attrezzata delle altre, poi ci sono ancora contagi e morti, sopratutto in Lombardia perché lì bisogna andare e da lì i lombardi si devono spostare. Serve uno staff medico all’altezza, in grado di controllare ogni minimo particolare. Ben venga il ritorno del calcio, significherebbe che si va verso una fase quasi sicuro. Ronaldo in A? Il suo approccio è stato molto positivo, è stato un valore aggiunto da quando è arrivato. A me piace il ragazzo, la figura, il professionista: è un esempio per tutti. Non ho avuto il piacere di conoscerlo ma sentendo i compagni di squadra, ne parlano tutti in maniera incredibile. Alla Juve ancora manca qualcosa per arrivare a quella benedetta coppa (la Champions, ndr) ma Ronaldo è tassello straordinario, un esempio”.