Serie A, Balzaretti: “Giocare alle 23 potrebbe essere un’idea, dipenderà tutto dalle pay-tv”

La proposta di Federico Balzaretti.

L’ex laterale mancino di Palermo e Roma si è concentrato sulla possibile ripresa della stagione di Serie A che al momento è al centro di un dilemma: ricominciare o non ricominciare? In settimana verrà presa la decisione definitiva che chiarirà il futuro del calcio italiano, le ultime però propendono per una ripartenza tra il 13 e il 20 giugno. Da capire gli orari in cui potranno essere disputate le gare, proprio su questo argomento si è soffermato Balzaretti in diretta ai microfoni della redazione di TMW Radio.

“Oggi ho letto uno studio che diceva che in Bundesliga si è annullato il fattore campo, casa o trasferta non è più come prima. Avere tanti giocatori tecnici e forti aiuta, si va anche verso una stagione molto calda e con molte partite i cinque cambi in tre tranche aiutano a tenere alto il livello della partita e a non spezzettarla troppo. Chi ha più qualità è favorito, penso alla Juve: far uscire Dybala per mettere Douglas Costa… Può essere un vantaggio, ma è difficile fare previsioni. Si è letto che nel Bologna forse c’è un caso positivo, e hanno dovuto fermare tutto, non si sa che fare. Orari? Merita una discussione, in questo periodo si riuscirebbe a spalmare le partite in maniera intelligente, per me giocare alle 23 come in Spagna potrebbe essere molto interessante. Giocare tutti assieme alle televisioni non conviene, ai calciatori a giocare alle 15 a luglio neanche, potrebbe essere una soluzione. L’orario delle partite è un fattore, far giocare qualcuno ad agosto in pieno pomeriggio non mi sembra molto intelligente anche se è vero che le televisioni vincono sempre, ricordo il Mondiale e le partite giocate a Pasadena con il 100% d’umidità. Alle 23 secondo me lo spettacolo può essere interessante per tutti”.