Ritiro Napoli, giornalista rientrata dalla Sardegna positiva al Covid: tamponi per 7 colleghi

Allarme presso la sede del ritiro del Napoli.

A Castel Di Sangro una giornalista che sta seguendo la preparazione pre-campionato della squadra di Rino Gattuso è risultata positiva al Coronavirus. La donna era rientrata dalla Sardegna e si era sottoposta ai test privatamente dandone comunicazione all’Asl abruzzese. Soltanto quando ella era già in ritiro erano arrivati gli esiti, ma per l’autorità sanitaria si era trattato di una positività incerta. Per questa ragione gli esami sono stati ripetuti. Quest’oggi la positività è stata confermata. È dunque allerta tra i colleghi che sarebbero stati a contatto con la donna campana. In sette sono stati posti in isolamento. I tamponi effettuati su di loro tuttavia sono risultati negativi.

“La donna sapendo di essere stata fuori regione ha adottato fin da subito tutte le precauzioni. Abbiamo seguito il percorso naturale del protocollo e il contagio resta circoscritto all’unico caso”, ha sottolineato il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. Le condizioni di salute del gruppo di giornalisti verranno ad ogni modo monitorate dalla Asl di competenza.

