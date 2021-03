Palermo, due tegole per Filippi: c’è un positivo al Covid nel gruppo squadra, infortunio per Marconi. I dettagli

Distorsione alla caviglia per Marconi, il centrale difensivo in forte dubbio per la trasferta contro la Casertana in programma sabato prossimo.

Riscontrato inoltre un caso di positività al Covid 19 in un componente del gruppo squadra, ma non si tratterebbe di un calciatore della rosa a disposizione del tecnico, Giacomo Filippi. La settimana del Palermo non inizia nel migliore dei modi, con due tegole di non poco conto che rischiano di complicare ulteriormente un finale di stagione già di per sé tutt’altro che agevole. L’edizione odierna del Giornale di Sicilia riporta quello che in seguito ai controlli in ossequio alle normative anti Covid-19 è un vero e proprio fulmine a ciel sereno in vista del tout de force che attende la squadra siciliana impegnata nella corsa alla ricerca di un posto al sole in chiave playoff. I rinvii delle gare contro Monopoli e Foggia, con i cluster in casa delle due compagini pugliesi che non sembrano al momento attenuarsi ha intasato il calendario del girone C della Serie C ed al momento, in attesa di verificare l’evoluzione dei contagi e ratificare le date dei recuperi, trovare slot spendibili e definitivi in calendario diviene davvero un’impresa, L’idea è quella di disputare Monopoli-Palermo mercoledì 14 aprile, posticipando la sfida contro il Bari a domenica 18 aprile. Tre giorni dopo si potrebbe recuperare al “Barbera” la gara contro il Foggia,

Al momento trattasi solo di ipotesi, si naviga a vista in attesa di comunicazioni ufficiali dalla Lega Pro. Intanto la squadra si è allenata ieri al “Barbera” in vista della trasferta contro una diretta concorrente in ottica playoff, Filippi lavora alla conferma del 3-4-2-1 con Palazzi, Somma ed uno tra Accardi e Peretti pronti a comporre il pacchetto difensivo se Marconi dovesse dare forfait. Odjer in vantaggio su Broh per affiancarew Luperini a centrocampo vista la squalifica di De Rose, Santana e Floriano dovrebbero supportare il bomver Lucca nel reparto offensivo.