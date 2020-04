Palermo, allo Zen la scuola in soccorso delle famiglie: l’iniziativa dell’istituto “Giovanni Falcone”

“Non potevamo proporre lezioni, raccontare favole con le tavole vuote”.

Lo ha detto Daniela Lo Verde, dirigente dell’istituto comprensivo ‘Giovanni Falcone’ allo Zen2. “La mia idea di scuola è quella di essere una comunità. In questi giorni ho ascoltato mamme disperate. Mai ho toccato con mano così tanta povertà. Anche chi lavorava in nero oggi non ha più nulla. I papà che vendevano frutta o facevano qualche altro piccolo lavoro per sbarcare il lunario ora non possono fare più nulla. A quel punto ci siamo guardati in faccia”, ha proseguito. La dirigente e i docenti, dunque, hanno deciso di organizzarsi, scendendo in campo in prima persona per aiutare le famiglie più bisognose. In particolare, è stata aperta una raccolta fondi, mettendo a disposizione il conto corrente della scuola per poi dare alle famiglie dei voucher da 50 euro da spendere al Centro Olimpo. Un’idea della preside dell’istituto in questione, alla luce dell’impossibilità di uscire da casa per portare eventuali pacchi spesa alle famiglie.

E’ stato chiamato ‘Effetto Coronavirus’. “La nostra scuola scende in campo per venire incontro alle famiglie disagiate che vivono nel quartiere, promuovendo una raccolta fondi che servirà ad acquistare una spesa solidale. La distribuzione avverrà attraverso un elenco segnalato da enti istituzionali del territorio”, si legge su Facebook. I primi ad ‘autotassarsi’ sono stati proprio la dirigente stessa e gli insegnanti. “Stamattina abbiamo dato i primi buoni. Ho pianto vedendo le foto dei miei alunni con la spesa”, ha concluso la preside.

“Vista l’attuale situazione di emergenza, molte famiglie del nostro territorio si stanno trovando in gravi difficoltà, impossibilitati a provvedere anche al più minimo e basilare sostentamento. In un quartiere già molto difficile e che cerca ogni giorno con sforzo e fatica di rialzarsi, non possiamo permettere che questa emergenza tolga ogni speranza e lasci un’eredità ben più amara di quanto previsto. In questo quadro, la comunità scolastica sente vivo e forte il bisogno di non abbandonare i propri alunni e le loro famiglie allo sconforto e agli stenti.

Per questo motivo detta comunità scolastica si sta adoperando in prima persona per aiutare le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Richiediamo però l’aiuto di tutti: Chi volesse contribuire può effettuare un bonifico sul conto corrente della scuola: IT 69 C 03069 04612 100000046019 Causale: ‘Fondo sostegno famiglie'”, si legge sul sito di riferimento dell’istituto “Giovanni Falcone”.