Italia U21, due positivi al Coronavirus: squadra in isolamento e allenamento annullato. Il comunicato

L’Italia U21 scossa dal Coronavirus.

Dopo quanto successo a inizio settembre, quando emerse un caso fra i convocati in vista del doppio impegno con Slovenia e Svezia, il Covid-19 colpisce ancora la squadra di Paolo Nicolato: sono due i calciatori positivi dopo il secondo tampone, annullato dunque l’allenamento previsto per la giornata odierna. Nel rispetto dei protocolli vigenti, la squadra è stata posta in isolamento fiduciario in attesa di un nuovo esame in programma in mattinata.

A darne notizia è stata direttamente la FIGC, con un comunicato diramato sul proprio sito di riferimento: “Due calciatori della Nazionale Under 21, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto venerdì con l’Islanda, sono risultati positivi al Covid-19 dopo il secondo tampone effettuato ieri ed i cui risultati sono stati resi noti nella tarda serata”, si legge.