Coronavirus, Zaia ammette: “In Veneto diversi casi della variante inglese del Covid”

Luca Zaia conferma che in Veneto sono state scoperte alcune varianti del Covid oltre alla già nota inglese.

Il governatore della suddetta regione ha ammesso che gli studi portati avanti dal’Istituto Zooprofilattico delle Venezie hanno evidenziato i primi campioni di pazienti affetti dalla variante inglese del Covid.

“Quando ricevi una chiamata alle 23.59 della vigilia di Natale in cui ti dicono: ‘Abbiamo trovato il virus inglese’, non puoi fare altro che premiare e ringraziare questi ricercatori, perché a quell’ora si trovavano in laboratorio”.

A confermare il tutto le parole della direttrice dell’Istituto, Antonia Ricci, che ha dichiarato quanto segue.

“Secondo i nostri studi preliminari potrebbero essere varianti caratteristiche del nostro territori. In quel mese avevamo individuato 37 virus circolati in Veneto; tra questi 8 varianti del Sars-Cov-2, non ancora la variante inglese, e però due varianti non ancora trovate nel resto d’Italia. Dovremo approfondire meglio queste varianti territoriali.La maggior parte di questi virus sono presenti sia in Italia che in alcuni Paesi europei: sono caratterizzati da una mutazione della proteina Spike che la rende più diffusiva e più contagiosa”.