Coronavirus Sicilia, si avvicina la zona arancione: cosa cambia da lunedì fino al 6 aprile

Poco meno di 48 ore e la Sicilia entrerà in zona arancione.

Il governo nazionale ha deciso che a partire dal 15 marzo e fino al 6 aprile vi saranno nuove restrizioni per contenere il contagio da Covid 19. L’Isola, nonostante abbia un Rt di 1, cambierà “colore” con gli spostamenti nelle regioni che saranno permessi all’interno del proprio comune verso una sola abitazione tra le 5 e le 22. C’è un limite di due persone per le visite a case di amici o parenti, non sono da considerare i minori di 14 anni che si potranno aggregare e non faranno numero. Gli spostamenti saranno possibili anche in zona rossa, prevista dal 3 al 5 aprile (sabato Santo, Pasqua e Pasquetta) nell’intero territorio nazionale. Ci si potrà muovere all’interno del proprio comune verso un’unica abitazione per un massimo di due persone anche non conviventi. Per quanto concerne bar e ristoranti arriva un’altra mazzata: da lunedì sarà vietato consumare all’interno dei locali, sarà consentito solo l’asporto fino alle 22.00 e nessuna restrizione in merito ai domicili. Stop alle consumazioni di bevande in pub o bar, asporto fino alle 18.00. Infine chiusura nei giorni prefestivi e festivi dei centri commerciali, resta invariato il coprifuoco che sarà dalle 22 alle 5.