Coronavirus Sicilia, il bollettino dell’8 dicembre 2020: 1.148 nuovi casi, la situazione a Palermo

Sono 1.148 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 9.966 tamponi effettuati.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 8 dicembre 2020. Con i nuovi casi salgono a 39.555 persone positive. In terapia intensiva si registrano 15 nuovi ingressi ma si liberano diversi posti letti con i pazienti che al momento sono 199, mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.374. Il numero dei positivi in isolamento domiciliare è di 37.982, ci sono altre 36 vittime. Sono invece 1803 i pazienti guariti, per un totale di 32.171.

La provincia con più casi resta Catania con 440 nuovi positivi, seguita da Palermo con 214, Trapani 159, Messina 105, Enna 58, Caltanissetta 49, Agrigento 46, Ragusa 45, Siracusa 32.