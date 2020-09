Coronavirus Sicilia, il bollettino dell’11 settembre 2020: 104 nuovi positivi e 17 pazienti in terapia intensiva

Sui 4.212 tamponi effettuati in Sicilia nelle ultime 24 ore si registrano ulteriori 104 casi di positività al Covid-19.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 11 settembre 2020.

La giornata di ieri aveva fatto registrare un incremento di 106 casi nell’isola ma erano stati ben 400 in più i tamponi processati rispetto alle ultime 24 ore.

Sono diciassette i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 18), 122 i soggetti ricoverati con sintomi, 1.577 le persone in isolamento domiciliare. il computo complessivo dei soggetti positivi in Sicilia è attualmente di 1.706 quello dei guariti è di 3.141. i casi totali dall’inizio della pandemia in regione raggiungono quota 5.136, fortunatamente non ci sono nuove vittime e il numero dei deceduti resta fermo a quota 289. La Regione Sicilia ha comunicato che tra i 104 nuovo casi di positività vi sono 11 migranti ospiti delle nave Azzurra al porto di Augusta.

Coronavirus Sicilia, sale la curva dei contagi: 106 nuovi positivi nell’isola, i dati del 10 settembre