Coronavirus Sicilia, il bollettino del 7 novembre: 359 nuovi casi, 2 le vittime

I dati, aggiornati ad oggi domenica 7 novembre, relativi alla situazione epidemiologica in Sicilia

320 i ricoverati. In terapia intensiva al momento si trovano 42 pazienti (-1), con cinque nuovi ingressi. Il totale complessivo delle persone che hanno perso la vita in Sicilia dall'inizio della pandemia sale a 7.048. La Regione Sicilia sottolinea che i decessi comunicati oggi sono da attribuire ai giorni 5 novembre e 20 ottobre. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 7.777 persone (+205). Ci sono altri 152 guariti.