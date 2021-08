Coronavirus Sicilia, il bollettino del 7 agosto: 776 nuovi casi, 7 morti

I dati, aggiornati ad oggi sabato 7 agosto, relativi alla situazione epidemiologica in Sicilia

17.662 i tamponi processati, con un tasso di positività del 4,4%. 7 il totale delle vittime, 337 i guariti. Aumentano i ricoveri in ospedale, che registrano 394 nuove unità; 47 invece i posti letto occupati in terapia intensiva, con un tasso del 6,4% e 5 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Sono 13.411 gli attuali positivi, di cui 12.970 in isolamento domiciliare.