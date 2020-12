Coronavirus Sicilia, il bollettino del 27 dicembre 2020: si registrano 682 nuovi casi, 15 i decessi

Sono 682 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 5.630 tamponi effettuati.

Coronavirus Italia, il bollettino del 27 dicembre: 8.913 nuovi casi, 305 decessi

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a domenica 27 dicembre 2020. Con i nuovi casi il totale dei contagiati è di 33.167. In terapia intensiva i pazienti sono 174 (+4), mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1027 (+13). Sono invece 790 i pazienti guariti, per un totale di 54.151. Si registrano purtroppo 15 vittime. Nel frattempo sono arrivate in Sicilia le dosi del vaccino anti-Covid che è stato somministrato in giornata ad alcuni tra medici e infermieri.