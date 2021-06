Coronavirus Sicilia, il bollettino del 17 giugno: 228 nuovi casi e 0 decessi

I dati inerenti l'emergenza epidemiologica da coronavirus in Sicilia: il bollettino completo aggiornato a giovedì 17 giugno 2021

Sono 228 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 13.206 tamponi processati e il tasso di positività è salito all'1,6% (ieri era all'1,1%). Attualmente ci sono 5.901 positivi al Covid di cui 283 ricoverati in ospedale, 35 in terapia intensiva e 5.583 in isolamento domiciliare. Salgono a 218.270 i guariti, mentre i decessi sono in totale 5.928.Questo quanto si evince dal bollettino Coronavirus odierno diramato dal ministero della Salute.