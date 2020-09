Coronavirus Sicilia, i dati del 18 settembre 2020: impennata preoccupante, 179 nuovi positivi. 70 solo a Palermo…

Coronavirus, l’aggiornamento dei contagi a Palermo e in Sicilia al 18 settembre 2020

Impennata preoccupante del numero dei contagi da Covid-19 in Sicilia. I dati aggiornati al 18 settembre 2020 registrano ben 179 nuovi casi nelle ultime 24 ore, il numero maggiore di incremento du soggetti positivi dall’avvio della pandemia ad oggi. Notevole anche il computo dei tamponi processati, 6.329, a fronte di una percentuale di positività pari al 2,8%. Triste primato anche per la provincia di Palermo in cui si registrano ben 70 nuovi casi rispetto a ieri: 21 sono ospiti della Missione di Biagio Conte mentre un numero considerevole sono ascrivibili alla presenza di un focolaio a Corleone. Dal consueto bollettino del Ministero della Salute si evince che le persone ricoverate attualmente nell’isola sono in totale 194 di cui 15 in terapia intensiva, 1.963 i soggetti in isolamento domiciliare, 2.157 gli attualmente positivi in Sicilia. 64 i pazienti guariti su un totale complessivo di 3.295, le vittime salgono a quota 296.. Ecco il resoconto dei nuovi casi relativi alle ultime 24 ore per singole province: Catania 15, Trapani 31, Siracusa 29, Catania 15, Agrigento 6, Messina 4, Enna 3 e Caltanissetta 2.

